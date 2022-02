Il teatro dei burattini porta in scena i cartoni animati: da Masha e Orso a Bing

Prezzo non disponibile

Sabato 19 febbraio, presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda, andrà in scena lo spettacolo con i burattini di Masha e Orso assieme all’ospite Bing. L’esibizione è organizzata dal “Teatro dei burattini” e si terrà alle 16 e alle 17.30. Masha e Orso è una delle serie animate più viste in Italia dal 2010 ad oggi, mentre Bing è un coniglietto avventuroso comparso in televisione nel 2018.