Il Teatro Masini riparte da "Va tutto bene", lo spensierato spettacolo di Max Giusti

Riapre ufficialmente lunedì 17 e martedì 18 maggio (alle ore 20,15) il Teatro Masini di Faenza e lo fa alla grande con il comico e conduttore televisivo Max Giusti protagonista di "Va tutto bene".

Se ci sono anni, nella storia recente, in cui non va tutto bene, sono proprio il 2020 e il 2021, anni che ci hanno costretti ad incrementare il significato delle parole “incredibile” e “impossibile”! Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando risate e spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene. Lo spettacolo è uno show in cui il comico, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante della performance, perché, va detto: il pubblico è il vero spettacolo.

Biglietti

Prevendita: sabato 15 maggio 2021 dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): sabato 15 maggio 2021 e, successivamente, dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13. La prevendita proseguirà nei giorni di spettacolo dalle ore 10 alle ore 13, mentre la biglietteria serale aprirà un'ora prima dell'inizio delle rappresentazioni. Prevendita Online (salvo disponibilità): da domenica 16 maggio 2021 su VivaTicket. Prezzi: I Settore 27 euro, II Settore 24 euro, Loggione e Under14 14 euro.