Il Teatro Ragazzi riparte con lo spettacolo "Abbracci"

Riparte, giovedì 30 giugno alle ore 21.15, la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo di Brisighella, ospitata al Teatro all’aperto di via Spada e compreso nel più ampio cartellone di Brisighella Sogno d’Estate. Organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Pro Loco di Brisighella, la rassegna proseguirà per tutti i giovedì sera di luglio, per un totale di cinque appuntamenti, tutti a ingresso gratuito. Il Teatro di via Spada, inoltre, potrà finalmente essere utilizzato per la sua intera capienza, senza più bisogno di distanziamenti, permettendo così una più ampia fruizione di bambini e famiglie alle magiche, poetiche e divertenti proposte del cartellone.

L’inaugurazione dell’edizione 2022 della rassegna è affidata alla compagnia Teatro Telaio con lo spettacolo Abbracci, una favola tenera e originale scritta e diretta da Angelo Facchetti e interpretata da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Lo spettacolo è una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l’abbraccio è ciò che più spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando vogliamo esprimere una gioia incontenibile. È per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale all’interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro. Ingresso gratuito.