Il Teatro Valdoca porta in scena "Enigma. Requiem per Pinocchio"

Sabato 9 (ore 21) e domenica 10 aprile (ore 15:30) va in scena al Teatro Alighieri di Ravenna lo spettacolo "Enigma. Requiem per Pinocchio" del Teatro Valdoca.

In una partitura fatta di canto e suono dal vivo, il requiem è per il Pinocchio burattino, perché i suoi pezzi di legno sono smembrati, arsi, e ora egli è umano, anzi è l’umano puro, maschile e femminile insieme. Come si diventa umani? Come si resta fedeli all’infanzia? Questa compagnia storica della scena italiana fa pulsare domande emerse dalla favola e dal silenzio del mistero. Sentiremo parole che chiedono attenzione, parole morbide ma feroci, indispensabili.

Biglietti: da 5,50 a 26 euro.