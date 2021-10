Il tempo ritrovato: Matteo Codignola presenta il suo nuovo libro

Mercoledì 27 ottobre alle 18 alla Biblioteca Classense di Ravenna per la rassegna Il Tempo Ritrovato, Matteo Codignola, scrittore ed editor di Adelphi parlerà di “Cose da fare a Francoforte quando sei morto” (Adelphi) in dialogo con Matteo Cavezzali.

La Fiera di Francoforte viene spesso raccontata – o meglio, immaginata – come una specie di festa mobile vagamente esoterica, dove, in un tintinnio di calici, e a volte in un fruscio di lenzuola, signore e signori molto lungimiranti decidono cosa il pubblico dovrà comprare e leggere (soprattutto comprare) nei dodici mesi successivi. Non è una rappresentazione completamente fittizia, ma per arrivare a un’immagine più convincente di questo strano mestiere, e del suo rito più fastoso, ci vogliono quelli che i militari americani chiamerebbero "boots on the ground". Che qui il narratore indubbiamente indossa già partendo da Milano, o non sopravviverebbe alla telefonata «hot» con cui il suo compagno di viaggio, un fotografo con la singolare perversione di ritrarre solo scrittori, occupa per intero le sette ore di strada.

E che non si toglie nemmeno durante una Buchmesse, se possibile, più convulsa di tante, dove la caccia a un improbabile bestseller si incrocia con l’inquietante apparizione di un agente che non avrebbe più dovuto essere in questo mondo – a meno che non sia tutta la rumorosa baracca a essersi inavvertitamente trasferita nell’altro. Non c’è molto da aggiungere, per un libro che è solo una commedia. Se non un’avvertenza: ogni riferimento a persone esistenti, o a fatti realmente accaduti, non è per niente, ma proprio per niente, casuale.