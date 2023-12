Il "Terzo Reich" di Romeo Castellucci al teatro Rasi

Indirizzo non disponibile

L’installazione audiovisiva firmata dal regista Romeo Castellucci dal titolo Il Terzo Reich andrà in scena al Teatro Rasi venerdì 15 alle 21:00 e sabato 16 alle 17:00 e alle 19:00 nell'ambito de La Stagione dei Teatri.

Ispirandosi nel titolo e nella sostanza a LTI, La lingua del Terzo Reich, celeberrimo volume del filologo Victor Klemperer, che illustra quanto la lingua di un regime totalitario riesca a condizionare nel profondo il pensiero di un intero Paese, Castellucci realizza un’opera in cui la totalità dei sostantivi contenuti nel vocabolario italiano viene proiettata su un megaschermo a una velocità vertiginosa che stordisce il pubblico. Dopo un’azione simbolica in cui la performer Gloria Dorliguzzo dà vita a un cerimoniale di “accensione” del linguaggio, una raffica di parole accompagnata dai suoni di Scott Gibbons investe lo sguardo di chi osserva, fino a che la capacità retinica e mnemonica di afferrarle singolarmente comincia a vacillare, lasciandone impressa nella memoria soltanto alcune.



Coreografia e interpretazione Gloria Dorliguzzo. Realizzazione video Luca Mattei in collaborazione con Giulia Colla, consulenza informatica Alessandro Colla, produzione Societas.

L’installazione presenta audio a volumi elevati e immagini ad alta frequenza che sono sconsigliate a chi è affetto da epilessia, cardiopatia e a persone fotosensibili ed è sconsigliata a minori di 12 anni.

BIGLIETTI

Teatro Rasi

Settore unico

intero 18 € | ridotto* 16 € | under26 10 €

*Cral aziendali, gruppi organizzati, docenti, oltre i 65 anni, TCI Touring Club Italiano, soci Coop Adriatica, Esp Club Card, soci Credito Cooperativo, Arci, Ali Intesa Sanpaolo, Avis, Amici di RavennAntica, soci Capit, Assicoop, Cna, Coldiretti, Confcooperative, Legacoop, Stadera, Unipol e Euro Company.

Tutte le informazioni sui vantaggi e le promozioni per gli abbonati, Cral aziendali, gruppi organizzati e gruppi scolastici, Ti presento i miei e il servizio di trasporto gratuito per gli spettatori del forese e di Alfonsine sono pubblicate su ravennateatro.com

LUOGHI E ORARI BIGLIETTERIA

Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna tel. 0544 30227 aperta il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 e da un’ora prima di ogni evento.

INFORMAZIONI E CONTATTI

Ravenna Teatro | Centro di Produzione Teatrale

via di Roma 39 Ravenna

Uffici aperti al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 tel. 0544 36239

info@ravennateatro.com

biglietteria@ravennateatro.com