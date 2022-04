Il tour in bici di Emergency per scoprire i luoghi della street art a Ravenna

Il gruppo Emergency di Ravenna ha organizzato per sabato 30 aprile alle 15, un tour in bici insieme a una guida turistica abilitata nel quartiere Darsena per vedere e conoscere le diverse opere di street art prodotte negli anni da diversi artisti di fama internazionale italiani e stranieri. L’itinerario è realizzato con la collaborazione dell’associazione culturale Indastria e con il patrocinio del Comune di Ravenna. L’evento ha la finalità di raccogliere fondi per Emergency, viste le molteplici e attuali emergenze nazionali e internazionali.

L'area della Darsena si estende lungo il canale Candiano/Corsini, il collegamento tra il cuore del centro urbano e il mare, ed è stata recentemente coinvolta in un grande progetto di rigenerazione urbana. Questo ha permesso la rinascita in chiave culturale e sociale di una zona considerata in passato periferica e al di fuori dai percorsi di interesse turistico. Il legame che intercorre tra le opere contemporanee di street art di Ravenna e il tessuto socio-culturale in cui sono inserite è forte e si basa su alcuni dei principi cardine anche di Emergency: promozione di una cultura di pace, di solidarietà e di inclusione. L’arte, qui, ha giocato un ruolo rilevante, facendo uscire idealmente il quartiere più popolare della città dall’esclusione, anche grazie all’intervento di diverse realtà locali, che ancora sono attive nell’area.

Il ritrovo è per le ore 15 in via d’Alaggio, all’inizio del canale Candiano (all’uscita del sottopasso della stazione). Il tour durerà circa 2 ore e mezza e prevede un costo di partecipazione pari a 12 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi under 18. Il tour sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 10 anni. Inoltre sarà possibile noleggiare le biciclette al costo di 4 euro, grazie a una collaborazione con la cooperativa sociale San Vitale. Sarà necessario indicarlo però in fase di prenotazione. Il tour terminerà intorno alle 17.30 in piazza Medaglie d’oro e sarà possibile fare un aperitivo (opzionale in fase di prenotazione) con la collaborazione della Casa delle culture e del centro sociale La Quercia e gestito dalla bottega del Villaggio globale di Ravenna. Il costo sarà di 4 euro e comprende una bevanda e patatine.