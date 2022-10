Il trio Fontana Mix apre i 'Concerti della domenica'

Archiviati i “Giovani in Musica”, ad animare la Sala Corelli del Teatro Alighieri saranno i “Concerti della Domenica”, una delle rassegne dell’Associazione Mariani. I "Concerti della Domenica" prevedono sette appuntamenti che si terranno dal 16 ottobre al 18 dicembre (non avranno luogo nelle domeniche del 13 novembre, 4 e 11 dicembre).



Ad aprire la rassegna sarà il Trio FontanaMix, formato dalla viola Corrado Carnevali, perfezionatosi alla “Scuola di Musica di Fiesole” e all’Accademia Chigiana di Siena, dal clarinetto Marco Ignoti, vincitore del terzo premio al concorso internazionale Valentino Bucchi, e dal pianista Stefano Malferrari, tra i fondatori dell’Ensemble FontanaMIX. Il Trio nasce dalla decennale collaborazione dei musicisti all'interno dell’omonimo ensemble di musica contemporanea e nella costante attività di registrazioni, concerti e master che FontanaMIX tiene regolarmente in Italia e all’estero.



Il programma del concerto, che si realizza grazie anche al contributo di Ascom Confcommercio Ravenna, presenta due composizioni di Johannes Brahms, le Sonate in fa minore op. 120 n. 1 e 120 n. 2. Le Sonate vivono una “doppia vita” avendo avuto all’inizio una precisa destinazione strumentale, clarinetto e pianoforte, per poi viverne successivamente anche un’altra, parallela, viola e pianoforte, della stessa straordinaria valenza artistica e musicale.



Carnevali, Ignoti e Malferrari (coadiuvati dalla fondamentale collaborazione di Paolo Aralla) hanno immaginato una nuova versione delle due Sonate brahmsiane. Versione che comprende la presenza di entrambi gli strumenti, clarinetto e viola, alternati in una sorta di dialogo che valorizza ulteriormente i colori dello straordinario liedierismo della scrittura brahmsiana.





Biglietteria il giorno del concerto dalle ore 10:00 esclusivamente presso la Biglietteria del Teatro Alighieri te. 0544 249244.