Il trio Gugliucci, Ricci e Dragone mette in scena "L'ombra di Totò"

Sabato 12 febbraio al Teatro Comunale di Conselice alle 21 va in scena lo spettacolo "L’ombra di Totò" con gli attori Yari Gugliucci, Sara Ricci e Vera Dragone che chiude la rassegna invernale "Riviviamo il Teatro".

Napoli, Rione Sanità, 17 aprile 1967. Si celebra il funerale di Antonio De Curtis, morto due giorni prima a Roma, (il secondo dopo quello nella capitale), curato dall'amico Nino Taranto. A un certo punto una donna lancia un grido, additando un individuo dietro al feretro. "Totò è vivo, non è morto, è resuscitato!". Ma che sta succedendo? Lo spettacolo teatrale è un’intervista immaginaria, che intende tracciare una biografia non autorizzata. La vita di Totò verrà raccontata in maniera assolutamente inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra. Il personaggio indicato è praticamente sconosciuto ai più, ma per molti anni è stato a fianco del grande attore: lo ha seguito, sostenuto e spesso sostituito, soprattutto da quando Totò divenne completamente cieco. Dino Valdi (al secolo Osvaldo Natale) è stato infatti la sua controfigura, affezionata e devota. Durante il funerale, Valdi viene avvicinato da una giornalista del quotidiano Il Mattino di Napoli che, incuriosita dalle urla e dagli svenimenti, gli chiede di rilasciargli un’intervista, per raccontare, a modo suo, la vita del Principe della risata.

Biglietto intero: 16 euro, - ridotto residenti 13 euro. Prevendita biglietti: sabato 12 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 12.30.