Il trio Mariquita apre la rassegna “Un mare di solidarietà” con un concerto all'alba

Il trio delle Mariquita aprirà domenica 16 luglio la decima edizione di "Un Mare di Solidarietà", la rassegna benefica che animerà per tutta l'estate i lidi ravennati con concerti all'alba, da Marina Romea a Porto Corsini. Nato nel 2010 come trio d'archi unendo tre musiciste di formazione classica che vantano un'esperienza pluriennale in note orchestre italiane (Orchestra Filarmonici di Verona e Arena di Verona, Orchestra "Rossini" di Pesaro, Orchestra Estense di Ferrara, Orchestra del Conservatorio di Bologna, per citarne alcune), il trio si esibirà all'alba delle 5.30 presso il Bagno Luisa a Marina Romea.

All'esperienza pluriennale in note orchestre classiche italiane si aggiungono collaborazioni individuali di varia natura, in studio e dal vivo, con artisti come Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Edoardo Bennato e Filippo Graziani, oltre a partecipazioni in gruppi da camera e formazioni dai repertori più disparati, dal tango argentino alla musica classica, dal pop al folk. In questi anni le Mariquita si sono esibite anche nell'ambito della popolare trasmissione televisiva di Canale 5 "Amici" di Maria De Filippi, hanno suonato per Gianna Nannini e Malika Ayane nell'ambito del festival Musicultura a Macerata.

L'iniziativa di domenica 16 luglio è gratuita ma chi vorrà donare potrà farlo a favore di Piccoli GrandI Cuori Odv che dal 1997 sostiene le persone nate con cardiopatia congenita attraverso servizi di assistenza psicologica e socioassistenziale e le accoglie gratuitamente insieme alle proprie famiglie presso la casa "Il Polo dei Cuori" quando devono permanere per lunghi periodi a causa di lungodegenze e trapianti di cuore.