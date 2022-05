Il villaggio di Natale arriva in spiaggia con birra, piadina e dj

L'estate è sempre più vicina, ma in spiaggia arriva un pizzico di Natale. Succede sabato 14 maggio al Toto Beach di Marina di Ravenna, dove prende vita un'insolita festa a tema. Lo stabilimento balneare infatti si trasformerà in un villaggio di Natale, ma non solo, sia lo staff che i clienti saranno vestiti a tema. La festa prenderà il via alle 19 con l’Happy Piada e l’Happy Birra fino alle 20, per poi continuare fino alle 00.30 con dj e vocalist.