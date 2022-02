Il violinista Giuseppe Gibboni e l'orchestra del Teatro di Bologna in un concerto da Paganini a Bruckner

Indirizzo non disponibile

Il violinista Giuseppe Gibboni e la direttrice ucraina Oksana Lyniv, alla guida dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, saranno i protagonisti del concerto di sabato 12 febbraio, alle 21.00, sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna.

Vincitore dell'ultimo Premio Paganini di Genova, Gibboni si esibirà in un repertorio che comprende brani di Niccolò Paganini e Anton Bruckner. Oksana Lyniv è direttrice musicale dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dallo scorso gennaio, prima donna in Italia a ricoprire questa carica in una Fondazione Lirico-sinfonica.

Biglietti da 5 a 30 euro.