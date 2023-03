Il violinista Krylov e il pianista Lifits a “Ravenna Musica”

Mercoledì 29 marzo (ore 21) arriva sul palco del Teatro Alighieri, ospite della stagione “Ravenna Musica” dell’Associazione Mariani, il violinista Sergej Krylov. Si esibirà in duo insieme al pianista con cui collabora da diversi anni, Michail Lifits. L’effervescente musicalità, il virtuosismo strabiliante, l’intenso lirismo e la bellezza del suono sono solo alcuni elementi che hanno reso Sergej Krylov uno dei più acclamati artisti del panorama internazionale. Nato a Mosca da una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del violino a cinque anni per poi completare la sua formazione presso la Scuola Centrale di Musica di Mosca. Ha vinto numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio “Viotti d’Oro” ricevuto nel 2000. Anche Michail Lifits vanta una fulgida carriera. L’entusiasmante recensione che il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha scritto su di lui - “Una magnifica propensione ai colori!” – suona come un viatico per Lifits che rapidamente ha attirato l’attenzione a livello internazionale con la sua musicalità avvolgente.

Nato nel 1982 nell’Uzbekistan, Lifits si è trasferito in Germania all'età di 16 anni. La vittoria al Concorso Busoni nel 2009 lo ha lanciato a livello internazionale, ospite dei più importanti teatri del mondo. Accattivante il programma della serata che prevede composizioni per violino e pianoforte di alcuni tra i maggiori compositori di tutti i tempi: Johannes Brahms, Maurice Ravel e Ludwig van Beethoven, di cui verranno eseguite rispettivamente la Sonata n. 1 in sol maggiore op. 78, la Sonata in sol maggiore e infine la celeberrima Sonata Kreutzer.