Il violinista Nicolò Grassi celebra l'arte del liutaio Utili a 60 anni dalla scomparsa

“L’artista è un creatore e per questo deve scegliere la sua strada ed andare fino in fondo se non vuol essere un falegname di liuti”. Così il castellano Nicola Utili (1888-1962) affermava la sua caparbietà nella ricerca e nella sperimentazione che ne fecero un geniale liutaio, conosciuto in tutta Europa. A celebrazione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa, Castel Bolognese dedica al suo celebre concittadino la mostra "Utili 60", la cui inaugurazione è fissata per il 9 ottobre presso la sala espositiva e la contigua chiesa di Santa Maria della Misericordia. E sarà il violino restaurato di Utili il vero protagonista dell'evento serale di inaugurazione della mostra: a riceverlo in consegna, il violinista Nicolò Grassi, che per conto della Società Cooperativa LaCorelli ricopre il ruolo di direttore artistico della Scuola di Musica Comunale intitolata a questo Maestro indiscusso della liuteria. L'appuntamento con il concerto-omaggio a Nicola Utili è alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Emilia Interna. L'ingresso è gratuito.

Spalla in carica dell'Orchestra Arcangelo Corelli, Grassi si dice entusiasta di questo strumento: "Un esemplare che rispecchia già nella forma le caratteristiche uniche della tecnica costruttiva del Maestro ed il suo particolare gusto estetico. Uno strumento dalla voce rotonda e potente", sottolinea Grassi, che nel concerto dedicato ad Utili si esibirà in un programma virtuosistico per violino solo, da Bach fino a Ysaye. Una carriera costellata di ottimi traguardi, quella del violinista: già spalla dell’Orchestra Giovanile Italiana, ha fatto parte di una lunga serie di prestigiose formazioni orchestrali e cameristiche con cui si è esibito in importanti teatri europei. Dopo l'esperienza alla Filarmonica del Teatro Regio di Torino, dal 2021 è titolare del ruolo di violino secondo di spalla presso la storica e prestigiosa Orchestra Colonne di Parigi.