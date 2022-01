Il volto di "Per un pugno di libri" a Ravenna: Piero Dorfles svela "Il lavoro del lettore"

Mercoledì 26 gennaio alle 18, per Il Tempo Ritrovato, alla Biblioteca Classense di Ravenna Piero Dorfles parlerà de "Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita" (Bompiani) in dialogo con Matteo Cavezzali.

Il critico Piero Dorfles, autore e conduttore di "Per un pugno di libri", storica trasmissione di Rai 3 sulla letteratura, ci spiegherà che chi non sa leggere si trova un po’ nella condizione di chi non sa nuotare: non ha la possibilità di fare un’esperienza unica. Poiché nella vita quotidiana però chi non legge libri sembra cavarsela benissimo, verrebbe da pensare che l’incapacità di leggere abbia poco a che fare con la capacità di essere bravi cittadini, lavoratori competenti, persone rispettose ed empatiche. La realtà però è che chi non legge difficilmente troverà altrove quello che chi legge trova nei libri. Nei libri c’è la storia dell’uomo, con le sue conquiste e i suoi fallimenti; ci siamo noi, con i nostri sentimenti, sogni, azioni; c’è quell’esperienza simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno, fantasia e immaginazione.

I libri sono una delle risorse più straordinarie per salvarci dalle prove della vita: chi sa leggere lo fa anche di fronte alle ansie più drammatiche, alle angosce più profonde, ai dolori più esacerbanti. Piero Dorfles illumina le prospettive che la letteratura può aprirci raccogliendo qui – senza alcuna pretesa di esaustività o sistematicità – alcune opere classiche raggruppate per grandi temi: quelli centrali dell’esperienza umana. Il risultato è una ricognizione personalissima che ci dimostra perché il lavoro del lettore è il più bello che esista.