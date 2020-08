Ilaria Gaspari racconta le "Lezioni di felicità" della filosofia greca

Cosa ci rende felici? È possibile essere felici seguendo i precetti degli antichi filosofi greci? Laureata in filosofia alla Normale e con un dottorato alla Sorbona, Ilaria Gaspari è una delle voci più originali della ivulgazione filosofica e autrice per Einaudi: è lei la protagonista di ScrittuRa festival con “Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita” venerdì 21 alle 21 a Classis, introdotta da Matteo Cavezzali.

Che cosa succederebbe se di punto in bianco decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci? E se per farlo ci scegliessimo per maestri Pitagora e Parmenide, Epitteto e Pirrone, Epicuro e Diogene? Potremmo scoprire che le scuole dell’antichità non hanno mai chiuso davvero – non finché penseremo alla felicità come a un destino da conquistarci. Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una diversa scuola, Ilaria Gaspari ci guida in un insolito esperimento esistenziale, a tratti serissimo, a tratti esilarante. Scopriremo cosí che piegandosi alle regole astruse del pitagorismo si può correggere la pigrizia patologica, mentre i paradossi di Zenone mettono a nudo certe strane contraddizioni nel modo in cui siamo abituati a considerare il ritmo della vita. E se essere epicurei non è cosí piacevole come sembra, il cinismo può regalare gioie inaspettate. Un esercizio di filosofia pratica che ci insegnerà a sentirci padroni dell’attimo che fugge.

Ingresso: 6 euro.