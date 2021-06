'Imaginaction tour', a Milano Marittima arriva Edoardo Bennato

Prezzo non disponibile

Prosegue a Cervia il tour 2021 di Imaginaction con una serata organizzata insieme a BPER Banca, con il contributo del Comune di Cervia e della BCCE di Cervia, per supportare il settore della cultura e dello spettacolo fortemente colpito dalla crisi sanitaria e dare voce ad artisti di rilievo del panorama musicale italiano. Edoardo Bennato si racconterà il 24 luglio dall'Arena dei Pini di Milano Marittima. La serata, con il pubblico in presenza, inizierà alle 21.30. Sarà il giornalista Paolo Giordano a intervistare l’artista che si racconterà attraverso i videoclip che hanno segnalo il suo percorso musicale. Regalerà, inoltre, qualche pezzo in acustico.

"Un evento che torna a Cervia questa volta con una grande serata con Edoardo Bennato, che da tempo manca dalla nostra località e che personalmente ho voluto tornasse nella nostra città per questo bel evento dedicato alla musica che si svolgere all’Arena dei Pini, ta i meravigliosi alberi di Milano Marittima - commenta il sindaco Massimo Medri - Dopo tanti mesi senza musica dal vivo sarà un bel momento da vivere, con questo grande artista della musica Italiana.”