"Immagine, forma, oggetto": un dibattito sulla scultura con 3 critici d'arte

Sabato 11 dicembre alle ore 17.00, presso la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna, in occasione della diciassettesima Giornata del Contemporaneo, si terrà l'incontro "Immagine | Forma | Oggetto". Dibattito sulla scultura con Claudio Cerritelli, Anna Mazzanti e Luca Pietro Nicoletti.



Tre critici d’arte e studiosi di tre generazioni differenti, ossia Claudio Cerritelli (Accademia di Brera), Anna Mazzanti (Politecnico di Milano) e Luca Pietro Nicoletti (Università di Udine), si avvicenderanno nell’affrontare i concetti di “immagine”, “forma” e “oggetto” in rapporto ai rivolgimenti della scultura degli ultimi trent’anni. Attraverso una riflessione incrociata, condotta con differenti approcci metodologici, il dibattito punta alla costruzione di percorsi trasversali utili a comprendere le trasformazioni delle più recenti ricerche plastiche e i loro rispettivi significati. In questo confronto, non mancheranno riferimenti al tema della diciassettesima Giornata del Contemporaneo, il performativo, inteso come azione diretta sulla materia, processo fisico e ridefinizione attiva dello spazio di fruizione.



Ingresso libero fino a esaurimento posti, con certificazione verde Covid-19 rafforzata (Super Green Pass) e mascherina. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito sabeperlarte.org e sulla nostra pagina YouTube.