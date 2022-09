Immagini e letture per riflettere: la mostra "Migranti"

Una mostra-percorso di lettura per riflettere, con immagini destinate ai bambini e ai ragazzi, sul fenomeno delle migrazioni. Si chiama Migranti e sarà visitabile dal 24 settembre al 31 ottobre nella sezione ragazzi della biblioteca Trisi.

Sono immagini che riproducono le tavole del libro Migranti (Logosedizioni) dell’illustratrice peruviana Issa Watanabe. Il libro è un silent book destinato a bambini dai sei anni. Le immagini - partendo dalla vicenda di un gruppo di animali che si mette in viaggio in un bosco di notte portando con sé il minimo indispensabile - raccontano vicende che accomunano chiunque fugge dal proprio paese. Le fatiche del viaggio, i pericoli e le incertezze che milioni di persone affrontano per inseguire la speranza di una vita migliore. È una narrazione senza eufemismi, che con estrema poesia e delicatezza vuole incoraggiare a provare empatia e mostrare solidarietà per chi vive questa condizione.

La mostra verrà inaugurata sabato 24 settembre alle 10.30, in occasione della 108esima Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022, con una lettura per bambine e bambini da 6 anni, a cura di Lina Vergara Huilcamán, editrice e studiosa del visivo di Logosedizioni. Sarà visitabile presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Trisi, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 14.30-18.30; sabato ore 9-12:30). Sono possibili visite guidate rivolte alle scuole, su prenotazione.