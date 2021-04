Una passeggiata sensoriale nella pineta di San Vitale

La primavera è la stagione del risveglio, quella stagione mutevole e veloce che ci fa pre-gustare il calore del sole, alternandolo alla purificazione della pioggia. È un continuo evolversi di colori, suoni e profumi. Ed è proprio questo dinamismo della natura che favorisce lo sviluppo della nostra capacità di osservare e cogliere la bellezza che ci avvolge. Per questo l'associazione Kid Lights propone per domenica 2 maggio una passeggiata sensoriale per bambini che si focalizzerà sui 5 sensi e sulle differenze percepite.

I bambini saranno accompagnati in una passeggiata tra le bellezze della pineta, guidati alla scoperta di fiori, piante, insetti ed elementi della natura primaverile. Durante la passeggiata saranno, inoltre, svolte attività di ascolto e yoga-kids dinamico che consentiranno ai bambini di vivere appieno la natura. Infine, un momento di interiorizzazione tramite una visualizzazione guidata consentirà ai bambini di portare l'esperienza appresa nella quotidianità. Si consiglia di vestirsi con abbigliamento comodo che si possa sporcare liberamente e munirsi di anti-zanzare. Ritrovo alle 10:45 presso la Pineta San Vitale. Costo 12 euro.