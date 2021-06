In bici nel verde: una pedalata alla scoperta dei "Giardini Segreti"

Domenica 13 giugno la Fiab Ravenna coglie la bella opportunità di visitare i “Giardini Segreti” aperti al pubblico. L'iniziativa, come ogni anno, viene proposta dall’associazione Giardino e dintorni per promuovere e diffondere la cultura del verde. Fiab Ravenna non perde l’occasione per coniugare la passione per la bicicletta e l’attenzione per l’ambiente con la possibilità di visitare i giardini privati che in occasione di queste giornate vengono aperti per la visita al pubblico.

Domenica con la Fiab si visita "Le Coin perdu" e il Giardino del Labirinto a Ravenna, il Giardino di Giuliano Rambaldi a Classe, il Giardino del Capanno a San Bartolo e il giardino di Michele Beltrami a Madonna dell’Albero. La pedalata, aperta a tutti, parte da Piazza San Francesco alle ore 8,30 per percorrere circa 35 km, lungo un percorso facile e gradevole, adatto ad una partecipazione ampia. Il rientro a Ravenna è previsto per le 12:30 circa.