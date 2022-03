In bicicletta per ammirare uno dei tesori delle Giornate Fai

Tornano le giornate FAI di Primavera e FIAB Ravenna dedica la cicloescursione del sabato ad uno dei siti aperti al pubblico. Sabato 26 marzo si parte da Piazza San Francesco a Ravenna, alle ore 9:00, per andare in visita alla Palazza di Budrio di Cotignola dove è allestita la mostra "La bicicletta in Romagna tra letteratura, ambiente, turismo e lavoro". Lì guideranno la visita Marilena Lelli e Roberto Zalambani, proprietari del complesso rurale. La Palazza è un edificio storico del Comune di Cotignola e la famiglia Zalambani ne è proprietaria fin dal 1700. Oggi è diventato un centro di documentazione sulla cultura e sulle tradizioni locali. La pedalata è di circa 60 km totali, su asfalto e strade a basso scorrimento. Nel pomeriggio di sabato gazebo informativo della Fiab sarà presente in Piazza del Popolo dalle 16 alle 19.