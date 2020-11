“In Cammino Verso i Diritti”, nuove attività e appuntamenti

Il ritorno dei laboratori per informare i cittadini su diritti umani e obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e nuove iniziative dedicate ai più piccoli e ai diritti dei bambini. A Castel Bolognese e Solarolo proseguono gli appuntamenti del progetto “In Cammino Verso i Diritti”, promosso dall’Unione della Romagna Faentina con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

A Castel Bolognese sabato 14 novembre torna il Gazebo della Pace, che sarà dalle 10 alle 12 davanti al supermercato Despar – Famiglia e dalle 14 alle 16 si sposterà al Conad. In queste occasioni la cittadinanza, nel massimo rispetto delle normative di prevenzione anti Covid-19, potrà lasciare al gazebo una testimonianza, un segno, una riflessione o un invito a piccole azioni per contribuire ai traguardi che i Paesi firmatari dell’Agenda 2030 si sono prefissi.

Appuntamenti anche a Solarolo, grazie agli eventi online promossi dalla biblioteca “Mario Mariani”. Dal 14 al 21 novembre, in occasione della Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sulla pagina Facebook Biblioteca Comunale “Mario Mariani” di Solarolo sarà proposta la rassegna bibliografica online “I diritti dei bambini per parole e immagini” con consigli di lettura tematici e dirette quotidiane.

Le iniziative organizzate dalla biblioteca di Solarolo terminano lunedì 16 novembre alle 20.30. Sulla piattaforma Zoom si potrà seguire il convegno “Mondo fa rima con noi”, in cui si parlerà dei diritti dei bambini e degli adolescenti con l’aiuto della letteratura per ragazzi. La conferenza online è rivolta ad adulti, genitori, educatori e insegnanti ed è a cura di Valter Baruzzi, pedagogista, formatore, narratore, direttore scientifico dell’Associazione Nazionale Camina. Per seguire la conferenza è necessario iscriversi, mandando una mail all’indirizzo biblioteca@comune.solarolo.ra.it.