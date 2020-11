“In cammino verso i diritti”, tanti appuntamenti tra racconti, libri e rime

“In cammino verso i diritti”, il progetto dell’Unione della Romagna Faentina dedicato al rispetto e alla valorizzazione dei diritti umani, arriva a Solarolo e coinvolge la biblioteca “Mario Mariani”, che propone tre appuntamenti online dedicati a bambini, famiglie, educatori e insegnanti. Il primo evento è in programma martedì 10 novembre alle 17.30: dalla pagina Facebook Biblioteca Comunale “Mario Mariani” di Solarolo si potrà seguire in diretta “Racconti per un mondo diritto”, una narrazione in musica per celebrare i diritti dei bambini. Lo spettacolo, a cura di Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia, è rivolto a bambini dai 6 anni e alle famiglie.

Gli appuntamenti proseguiranno poi dal 14 al 21 novembre, in occasione della Settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Per tutta la settimana, sempre sulla pagina Facebook della biblioteca di Solarolo, sarà proposta la rassegna bibliografica online “I diritti dei bambini per parole e immagini” con consigli di lettura tematici e dirette quotidiane.

Le iniziative organizzate dalla biblioteca terminano lunedì 16 novembre alle 20.30. Sulla piattaforma Zoom si potrà seguire il convegno “Mondo fa rima con noi”, in cui si parlerà dei diritti dei bambini e degli adolescenti con l’aiuto della letteratura per ragazzi. La conferenza online è rivolta ad adulti, genitori, educatori e insegnanti ed è a cura di Valter Baruzzi, pedagogista, formatore, narratore, direttore scientifico dell’Associazione Nazionale Camina. È necessaria la prenotazione.