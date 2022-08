In centro a Cervia "Dolce come il miele"

Il consorzio degli operatori economici Cervia centro propone martedì 30 agosto un primo saluto all’estate con la serata dedicata un prodotto della nostra terra il miele dal titolo “Dolce come il miele”. La rassegna vivi l’estate in Viale Roma con un appuntamento dedicato al miele grazie alla collaborazione con la Apicoltura Brusi e Le Brusine un evento appositamente creato per dedicare tempo all’arte della gastronomia con un’eccellenza locale al fine di conoscerlo in tutti i suoi molteplici aspetti degustandolo conoscendone la storia cultura e tradizioni.

Vetrine colorate dolci suoni canori negozi aperti al pubblico sapore delicati benessere del corpo e della mente nonché letture golose fungeranno da cornice al mettere degli dei per tutta la serata con un gran finale che vedrà protagonista la moda attraverso la sfilata delle Api Regine. Programma: dalle 21.00 in piazzetta Pisacane in collaborazione con la libreria Bubusettete dolcissimi letture animate con Giancarlo Giunchi libraio lettore ed attore per Bambini interverrà la famiglia delle api in Viale Roma, dalle 21:30 sfilata di moda di Api Regine durante la serata foto box e animazioni con l’orso goloso.