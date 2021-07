In Darsena torna in mercatino dell'usato 'La Pulce d'Acqua'

Alla Darsena di Ravenna un nuovo appuntamento con il mercatino dell’usato: la Pulce d’Acqua ritorna sabato 31 luglio. Per questo mese e per agosto l’iniziativa – ad ingresso gratuito per i visitatori – si tiene al sabato, sempre dalle 8.30 alle 18.30. Prossime edizioni: il 28 agosto, il 12 e il 26 settembre, il 10 e il 24 ottobre, il 7 e il 21 novembre e l’8 dicembre. La Pulce d’Acqua, la fiera del riciclo, consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi. Tra i banchi del mercatino non è raro trovare pezzi unici e storici e riannodare il filo dei ricordi, facendo un tuffo nel passato e rivivendo la tradizione.

Curiosare fra gli stand delle fiere de La Pulce può riservare sempre sorprese inimmaginabili. L’iniziativa, ormai un punto di riferimento nel panorama ravennate, è aperta a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de La Pulce, infatti, è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.