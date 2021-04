In mostra "La materia per fare anima" di Manuela Carabini

Da sabato 1 a domenica 9 maggio la galleria Pallavicini 22 di Ravenna ospita la mostra "La materia per fare anima" di Manuela Carabini. Inaugurazione sabato 1 maggio dalle ore 16:30. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 19:30, sabato e domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30.

Dopo la ferita di questi mesi, nel presente ancora sospeso, Manuela Carabini ci invita ad ascoltare il suo canto alla vita, ad incontrare la materia che si fa anima e l’anima che si fa materia. Non c’è confine invalicabile tra il dentro e il fuori. La forza stratificata della materia prende non solo forma, ma anche vita, anima appunto, nelle geometrie di questa cosmogonia pittorica. C’è un legame forte tra i cinque cicli qui proposti, un’intenzione solida e dichiarata: siamo fatti di una terra comune che ha radici nella nostra storia, e insieme siamo guidati da una passione vigile e instancabile che trova la sua voce soprattutto nel dialogo con la natura e con il sacro a cui dobbiamo ritornare.

L’arte di Manuela Carabini è agonistica: c’è un vero certamen, una lotta quasi fisica tra il suo corpo di artista e la materia che modella, ma è una lotta che non lascia sconfitti e, anzi, segna il tempo di una nuova alleanza. L’argilla a crudo viene impastata con una sensibilità materica che ci ricorda i cretti di Burri, e tuttavia le crepe, le spaccature sono curate con amore nuovo: piccole iniezioni di cera sanano quelle ferite, così come la paraffina a fuoco viene colata sulla terra e rifinita con la fiamma. Una potente alchimia unisce e contamina le quattro radici di Empedocle: a questi principi universali della vita, alla terra, all’acqua, al fuoco e all’aria, si richiamano in ideale continuità tutti i cicli qui presentati.