In mostra le fotografie di capanno Garibaldi di Gabriele Fusconi

Dal 18 maggio al 7 giugno, nella splendida cornice dell’ex negozio Bubani in piazza del Popolo, è allestita una mostra fotografica a cura di Gabriele Fusconi. Non solo fotografo ma anche pittore che in questa vetrina ha esposto le sue opere, sempre caratterizzate da una profonda sensibilità per la natura e l’ambiente. Le fotografie esposte riguardano lo storico capanno Garibaldi e offrono l’opportunità di essere apprezzate attraverso l’arte fotografica, con dovizia di particolari realizzati rigorosamente con passaggi chiaroscurali in bianco e nero.