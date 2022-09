In mostra le “Illuminazioni” di Baldazzi e le opere della Biennale d'incisione

Con l’apertura presso la chiesa del Suffragio della mostra “Illuminazioni”, con fotografie di Nicola Baldazzi e testi di Veronica Lanconelli, e presso il Museo Civico della terza edizione della Biennale di incisione “Giuseppe Maestri” ha preso il via la programmazione espositiva autunnale del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo.

Annunciati e premiati i vincitori dei due Premi organizzati nell’ambito della manifestazione per valorizzare e promuovere il linguaggio della grafica d’arte.

Il Premio d’incisione “Giuseppe Maestri” #2022 è andato all’artista messinese Giacomo Miracola per l’opera “Ex voto 1” (acquaforte, aquatinta e chine-collé). L’incisione verrà stampata in edizione limitata per essere donata a prestigiosi istituti nazionali e internazionali che si occupano di conservazione e di valorizzazione dell’incisione. Il Premio per giovani incisori #2022 è andato invece all’artista sarzanese Serena Gattini per l’opera “Propagazione di corrente fonica” (puntasecca su disco in vinile, fantasma di acquaforte su fondino). Sono stati inoltre segnalati dalla giuria Giulia Bozzetti e Oscar Giachino.

Le due mostre che raccolgono le opere selezionate per i relativi Premi resteranno aperte fino al 6 novembre.