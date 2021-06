In mostra "Nostalgia Virtuale", le opere di Svccy e Vera Vera

Indirizzo non disponibile

Dal 12 giugno al 20 giugno lo spazio Pr2 di Ravenna in via D'Azeglio ospita la mostra d'arte "Nostalgia Virtuale", una bipersonale dei giovanissimi artisti Svccy (Matteo Succi) e Vera Vera (Vera Berardi). Ingresso libero. Orari: Sabato e Domenica 10:30/13:00 - 14:30/20:00 / Festivi 10:30/12:30 - 16:30/19:30.

Matteo Succi, in arte Svccy, nasce a Ravenna il 04 dicembre 1997, digital artist e graphic designer. La sua passione per l’arte visuale è iniziata nel 2016 quando ha iniziato a creare le sue prime immagini con Photoshop.L'arte che realizza si ispira alla collage art digitale permeata dalla corrente visiva Vaporwave / Estetica nata e sviluppatasi online tra il 2011/2012.

Vera Berardi, in arte Vera Vera, nasce a Cesena nel 1996. Il suo percorso artistico si declina nelle pratiche scultoree, installative e performative, lavorando sui principi della defigurazione, sfigurazione, negazione dell’ideale del canone e nella messa in scena anche catartica del trauma. Tutte le aree di linguaggio sviluppano i temi focali della sua ricerca. Attualmente indaga i rapporti sociali su Instagram realizzando opere in collaborazione con il pubblico online.