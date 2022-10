Inaugura domenica 23 ottobre 2022 alle ore 16.30 a Casa Guerrini - via O. Guerrini, 60 a Sant'Alberto (RA) la Mostra d'arte "In principio era il segno..." di Filippo Mattarozzi e Giovanni Mambelli, a cura di Angelamaria Golfarelli e Davide Boschini. L'esposizione presenterà le opere di due artisti che si esprimono attraverso due diverse discipline artistiche: il disegno e l'incisione. In particolare Mattarozzi - disegnatore autodidatta - segnalato in diversi concorsi artistici, presenterà la sua nuova serie di grafiche a tiratura limitata, frutto di una personale interpretazione di dettagli di opere di antichi maestri, accostati in maniera nuova e del tutto originale. Mentre Mambelli esporrà alcuni dei suoi ultimi lavori vicini ad una produzione più datata che evidenzierà al meglio l'importante lavoro di ricerca che egli svolge sia dal punto di vista tecnico che filosofico. Per il disegno come per l'incisione, infatti, è necessario un tenace esercizio di stile che entrambi gli artisti perpetuano e che è fra i principi fondanti di ogni forma d'arte. I curatori hanno pertanto voluto dare valore e significato al talento diverso dei due artisti, offrendo al pubblico l'occasione di ammirare ciò che in principio era... uno degli elementi basilari della conoscenza e della pratica d'arte. Perchè anche l'arte contemporanea – che ormai non si avvale più di queste tradizionali tecniche d’iniziazione - non può prescindere dalla conoscenza di quelli che sono i suoi rudimenti fondanti.

La mostra resterà aperta fino al 6 novembre 2022 negli orari di apertura della Biblioteca Guerrini e, su richiesta, la domenica mattina. Per informazioni chiamare 0544/529805 - cell 3489508631