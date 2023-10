In ricordo del piccolo Giacomo: appuntamento con i Lego a Russi

Il 18 e 19 novembre 2023, l'ex Chiesa in Albis (piazza Farini n. 17) ospiterà un evento speciale dedicato ai mattoncini più famosi del mondo: il pubblico troverà una mostra espositiva con le costruzioni di Giamaria Benini, Daniele Baruzzi e Luca Vassura, tre russiani con la passione per i lego e un'area gioco in cui grandi e piccini potranno cimentarsi con tante nuove strutture. Ad eseguire alcuni esperimenti Lego per aduti sarà poi la russiana Dora Casalino (facilitatrice del programma Lego Serious Play), che porterà alla mostra i suoi set Lego a tema SPACE.



L'intera iniziativa è stata ideata da Gianmaria Benini e dalla famiglia di Giacomo, nostro piccolo concittadino prematuramente scomparso nel 2019, cavaliere del coraggio e grande amante dei LEGO. Un messaggio di condivisione, di speranza, di unione e di ricordo: un progetto meraviglioso che sfocerà in un "regalo" per tutti i bambini di Russi. L'ingresso infatti sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà donato al Comune per l'acquisto di un gioco presso uno dei parchi pubblici del territorio. Si ringrazia per la collaborazione l'Associazione Russi Rock Beer. Evento Patrocinato dal Comune di Russi