In sala il film "Santa Guerra" della faentina Samantha Casella

Il film Santa Guerra della faentina Samantha Casella fa il suo debutto al Cinema Mariani di Ravenna: l’appuntamento è per giovedì 27 ottobre alle ore 21, all’interno della rassegna Finalmente è Giovedì, realizzata con la collaborazione del Circolo del Cinema Sogni “Antonio Ricci” e del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, in una serata che vedrà la presenza in sala della regista.

Santa Guerra è un film surreale, un viaggio onirico nell’inconscio di una donna, la trasposizione di un trauma insuperabile. Girato in gran parte in Emilia Romagna, con lunghe sequenze tra la bellissima Villa Emaldi di Faenza e i boschi di Borgo Rivola, riesce ad unire questi riferimenti prettamente locali a una produzione di alto livello e di respiro internazionale, grazie anche ad un cast che include l’attrice Eugenia Costantini (che già ha lavorato con registi come, tra gli altri, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi e Paolo Genovese) e la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta.

Samantha Casella, qui al suo primo lungometraggio, ha studiato sceneggiatura e regia tra Torino e Firenze e ha diretto svariati documentari e cortometraggi, tra i quali I am Banksy e To a God unknown, collezionando premi in festival italiani e internazionali. Con Santa Guerra ha già ottenuto il premio Starlight Tangoo per il Cinema a Venezia durante la 79a Mostra del Cinema.