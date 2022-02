In sala "The Passengers", il docufilm sul disagio abitativo nel Ravennate

Venerdì 25 febbraio The Passengers arriva al CinemaCity e resterà in sala fino a giovedì 3 marzo. Il docufilm, dei registi Tommaso Valente e Christian Poli, dopo Ravenna proseguirà il suo viaggio toccando altre 34 città italiane. Il film è stato prodotto dalla società di produzione Kamera Film.

The Passengers racconta la vita dei partecipanti a “Housing First - Prima la casa”, progetto di contrasto alla marginalità sociale gestito dal Consorzio di Cooperative Sociali Solco e finanziato, nei rispettivi territori, dal Comune di Ravenna, dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina. Il Comune di Ravenna ha investito da subito nella sperimentazione, già nel 2016, nell'ottica della costruzione di un modello che fosse adattato, cucito sulle peculiarità della città. Negli anni successivi il progetto si è allargato praticamente a tutto il territorio provinciale. Housing First ha come obiettivo quello di offrire alle persone senza dimora l’opportunità di abitare una casa, con il supporto di una equipe transdisciplinare e di quanto può essere necessario per l’autonomia. Il film dà voce al peso sociale delle fragilità umane senza dimenticare le grandi storie dietro al dramma. Quelle degli operatori e assistenti sociali che, con il loro impegno, rendono possibile questo viaggio verso un luogo chiamato “casa”.

"Provate a chiudere gli occhi e pensare alle vostre vite. I ricordi da bambini, l'adolescenza, il primo lavoro, le serate, il matrimonio…Ora apriteli e pensate a come siete finiti qui, dove siete ora nelle vostre vite, alle vostre case, a ciò che avete, a chi siete e al percorso che avete tracciato! In fondo questo è quello che abbiamo fatto con i protagonisti e il film è diventato la casa delle loro storie. The Passengers - spiega Tommaso Valente - è un film molto semplice, che nasce per ribadire il diritto che hanno tutti, anche i più fragili, a decidere come raccontarsi. Io e Christian attraverso la macchina da presa, abbiamo semplicemente cercato di ribaltare il concetto che persone che hanno avuto difficoltà talmente grandi da fargli perdere la casa siano necessariamente dei ‘bisognosi’. Con grande spontaneità hanno dimostrato quanto hanno da dare e quanto, la comunità, sia ‘bisognosa’ nei loro confronti. Alla fine di questo film mi sento più sporco, più contaminato, come se avessi drenato molte scorie lungo il tragitto, ma non è una cosa negativa. Queste scorie non provengono dai protagonisti, fanno parte di me. Fare questo film le ha smosse e mi ha permesso di conoscermi meglio”.