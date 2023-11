In scena contro la violenza: la prima nazionale dello spettacolo “Barbablù”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Accademia Perduta/Romagna Teatri e il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia presentano in “Prima nazionale” Barbablù, un intenso monologo sulla violenza di genere, interpretato da Edoardo Frullini e diretto da Giulia Paoletti, in scena mercoledì 22 novembre alle ore 21. La pièce, scritta da Hattie Naylor (traduzione di Monica Capuani) è una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri proposta per la rassegna Teatri d’Inverno – sguardi sulla drammaturgia contemporanea. Sabato 25 novembre lo spettacolo andrà poi in scena alla Casa del Teatro di Faenza, dove sarà allestita la mostra “Com’eri vestita?”, curata in Italia da Libere Sinergie. Un allestimento che intende sensibilizzare il pubblico sul delicato e importante tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima avrebbe potuto evitare stupro e abusi se solo avesse indossato abiti meno provocanti. Biglietti: 10 euro (intero); 5 euro (under29).