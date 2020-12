In scena il buffo alternarsi delle stagioni con "Sotto la neve"

Proseguono gli appuntamenti online di questa inedita edizione di Bagnacavallo d’inverno. Dopo il concerto Venezia stravagante di Accademia Bizantina, ancora visibile sull’omonimo canale YouTube dell’ensemble di musica barocca, da domenica 20 dicembre prende il via una rassegna online di Teatro Ragazzi grazie alle produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Nelle domeniche natalizie, alle 16, gli spettacoli saranno condivisi sulla pagina Facebook del Comune di Bagnacavallo. Si comincia domenica 20 dicembre con "Sotto la neve" di Marcello Chiarenza, seguiranno poi domenica 27 dicembre "Un topo… due topi… tre topi… Un treno per Hamelin" di Claudio Casadio, Giampiero Pizzol e Marina Allegri; domenica 3 gennaio "Il bosco delle storie£ di Claudio Casadio e Giampiero Pizzol.

Lo spettacolo che aprirà la rassegna, Sotto la neve di Marcello Chiarenza, vede Mariolina Coppola e Maurizio Casali interpretare la Signora Verde e il Signor Bianco, che con allegria e poesia raccontano l’alternanza del caldo e del freddo nel ciclo delle stagioni in un gioco buffo condotto con ironia.

Il programma online di Bagnacavallo d’inverno proseguirà poi lunedì 21 dicembre con un evento dedicato all’anniversario della Liberazione, in collaborazione con Anpi Bagnacavallo, per continuare con eventi pensati in occasione del Natale e della Befana assieme all’associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri.