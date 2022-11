In scena il gioco-spettacolo "Melologic"

“MeloLogic”, l'avventura creativa targata “LaCorelli” che coinvolge in maniera interattiva il pubblico in sala nella soluzione di un’indagine torna in scena sabato 3 dicembre alle ore 16.30 e in replica alle 18 al Cisim di Lido Adriano.

Il nuovo "MeloLogic II - Due omicidi a mezz'agosto" è un'opera-game che mette in scena un melologo fatto di musica e parole ed ispirato ad un celebre melodramma di fine Ottocento, ma riproposto nella dimensione intrigante di un thriller, pronto a coinvolgere e appassionare il pubblico. Ed è proprio a quest’ultimo che sono affidate le sorti della vicenda che viene narrata: attraverso un sistema digitale interattivo gli spettatori in sala esprimono infatti in tempo reale le proprie scelte direttamente dal loro smartphone, cambiando il destino della narrazione.

In scena ancora una volta l’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra Corelli guidato da Giovanni Marco di Lena e i due giovani e talentuosi attori Camilla Berardi e Marco Montanari, che firma anche la regia. Biglietti: 10 euro ridotto (under 25) 5 euro.