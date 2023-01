In scena il poetico spettacolo "Era meglio Cassius Clay"

"Non possiamo rivelare la trama della commedia, non gioverebbe al pubblico, possiamo dire che ci sarà una festa e che i personaggi principali sono tre: Jimmy, ex pugile; Tex: ex promessa del pugilato; Clara: ex attrice, ora animatrice di feste per bambini": la regista e drammaturga Rita Frongia introduce Era meglio Cassius Clay, in programma venerdì 13 gennaio alle ore 21 alla Casa del Teatro di Faenza. Ingresso unico 2 euro.

"Clara viene ingaggiata come animatrice di feste per bambini da Tex che vuole fare un regalo a Jimmy. Clara si ritrova in un luogo che non sembra propriamente una casa e... - Ops, ma i bambini non ci sono! Tex ride come un dodicenne, sembra proprio un dodicenne!, Jimmy sta in sedia a rotelle e sorride così candido che Clara sceglie di rimanere" continua l’artista in merito allo spettacolo prodotto da Artisti Drama e interpretato da Angela Antonini, Gianluca Balducci e Stefano Vercelli. "Una festa può rivelarsi la più triste delle situazioni ma l’arte della commedia farà in modo che ciò che ha peso rimanga nascosto, come le nocche dei pugili sotto le garze".

Dopo lo spettacolo sarà presentato il radiodramma Gli occhiali da sole, interpretato da Gianluca Stetur e da Angela Antonini, Gianluca Balducci, Stefano Vercelli, Magda Siti e Lorenzo Vercelli: "Un uomo entra in teatro per assistere a uno spettacolo dal titolo Era meglio Cassius Clay. È l’unico spettatore in sala - spiega Rita Frongia a proposito del radiodramma - Mentre lo spettacolo è in atto, emergono i pensieri e gli umori dello spettatore. E sono pensieri privati, pensieri in relazione alla scena, pensieri a metà, pensieri non desiderabili come per esempio quella camicia bianca che…". Al termine, dialogo tra artisti e spettatori moderato dal critico teatrale Michele Pascarella.