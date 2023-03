In scena la fiaba "Rumori nascosti"

Il nuovo appuntamento nell'ambito de La Stagione dei Teatri - Famiglie e Scuole è fissato per domenica 5 marzo, alle 16:00, al Teatro Socjale di Piangipane, dove andrà in scena Rumori Nascosti (in replica il 6 marzo per le scuole). Ingresso: 5 euro. Ispirata al libro Lupi nei muri di Neil Gaiman (Mondadori), una fiaba nuova, inedita, eppure senza tempo, ricca di archetipi e di percorsi della fiaba antica. Ambientata nel luogo diventato emblematico dell’esperienza di isolamento che abbiamo universalmente attraversato, la storia ruota attorno a una bambina che gioca da sola in una casa. Rumori sinistri, scricchiolii, porte che cigolano, suoni che generano visioni e spingono la sua immaginazione a combattere creature notturne paurose, prima informi e poi sempre più concrete. La sua lotta e la sua vittoria saranno frutto non di violenza, ma di una salvifica presa di coscienza. Muovendosi su un terreno che non conosce, la narratrice porta avanti il racconto attraverso il ritrovamento di reperti, scoprendo assieme al pubblico – quasi come accade di fronte a un pop-up – i risvolti mitici e gli snodi della storia.