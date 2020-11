In scena "Tina e Gigi": laboratorio e spettacolo con i personaggi di Andrea Rivola

Era il 25 ottobre quando si è aperto il sipario della 32esima stagione di teatro di figura Le Arti della Marionetta dedicata al pubblico delle famiglie, un appuntamento autunnale “storico” che ha visto crescere il pubblico da bambino, a genitore e, in alcuni casi, a nonno. Un rito della città e della provincia di Ravenna, che, dopo il primo spettacolo dal vivo, seguendo la normativa vigente dell’ultimo Dpcm, ha continuato la sua attività con il live streaming su piattaforma Zoom per dare la possibilità al pubblico di continuare a sognare e ad immaginare insieme, grandi e piccoli, in una versione fruibile da casa e, insieme, il più possibile interattiva.

Così facendo ecco che il Cartellone, fino al 3 dicembre sarà accessibile non solo alle famiglie del ravennate ma a chiunque in Italia e all’estero. Una piccola nota positiva che ovviamente non può sostituire la magia dello spettacolo dal vivo, ma che può aiutare in questo “difficile periodo” ad alzare lo sguardo e a cercare di mantenere viva la nostra umanità, fatta di emozioni e sentimenti.

E così, dopo Baby Halloween e l’inaugurazione delle attività del Museo La casa delle Marionette (sempre online) si arriva all’appuntamento dedicato ai più piccoli, al Nido e alla Scuola Materna, con la presentazione della nuova produzione, ancora in fase di studio, del Teatro del Drago. Molti piccoli conoscono Teo, che in questi anni ha incontrato sorrisi e baci dei piccolissimi; altri hanno partecipato a Piccolissimo: ora è il turno di Tina & Gigi.

Sabato 21 e domenica 22 novembre, alle ore 16, fanno cosi la loro comparsa “su piccolo schermo” in super-anteprima i due nuovi personaggi dell’illustratore Andrea Rivola per la casa editrice Fatatrac: Tina e Gigi, la graziosa elefantina e l’estroverso tigrotto che diventeranno molto presto i protagonisti di un nuovo spettacolo di Teatro del Drago. In occasione dell’anniversario della Carta dei Diritti del Bambino, bambini e famiglie potranno passare un pomeriggio in compagnia dei due personaggi, per conoscerli e diventarne amici in un laboratorio-spettacolo in compagnia del creatore Andrea Rivola e degli attori del Teatro del Drago. Un primo studio live, in cui sarà fondamentale la presenza del pubblico, per completare il percorso artistico che porterà alla produzione dello spettacolo.

È possibile acquistare i biglietti per gli eventi online al sito www.vivaticket.com. Il costo è a connessione (biglietto unico 10 euro a nucleo familiare).