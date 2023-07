In spiaggia arriva il garage rock dei Lords of Altamont

Garage rock 'n' roll ai massimi livelli sulla spiaggia dell'Hanabi di Marina di Ravenna, dove giovedì 20 luglio alle 21.30 arrivano The Lords of Altamont. Ingresso gratuito. Formati nel 1999, The Lords of Altamont hanno attraversato diverse formazioni nel corso degli anni, tenendo però fede alle loro radici garage punk ed evolvendosi in groove più pesanti. Senza mai compromettere l’inconfondibile atteggiamento dei Lord, Dani, Rob e Barry – mix di personalità grintose e di talento – accompagnano Jake Cavaliere in un viaggio di prodezze uditive senza fronzoli, che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo.