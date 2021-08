In Tempo: una serata di musica “dolce” con l’Ensemble Courante

Saranno le atmosfere delicate del flauto dolce e del violino ad accompagnare gli spettatori del prossimo concerto della Rassegna “In Tempo”. Mercoledì 25 agosto alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, salirà sul palco l’Ensemble Courante, composto da Livia Giussani (flauto dolce) e Rephael Negri (violino).

L'ensemble si esibirà col seguente programma: Piccola raccolta da 44, duo per due violini di Béla Bartók; A Breton Game di Matteo Falloni; Balad? ?i joc (Ballata e Danza) di György Ligeti; Sonata a due in la minore op.1 n. 1 (da Walsh & Hare) di Jean Baptiste Loeillet de Gant; Fantasia n. 3 in re minore di Georg Philipp Telemann; Duetto III e Allemanda dalla Partita n. 2 in re minore di Johann Sebastian Bach. Dalla raccolta Cantiones suavissimae edita da Pierre Phalèse,1590, mottetti, madrigali e fantasie. L’esibizione sarà anticipata da un preludio del poeta Vanni Schiavone.

Prenotazioni e prevendite da martedì a domenica dalle 9 alle 19 oppure scrivendo a info@micfaenza.org. Biglietto 7 euro; gratuito fino ai 14 anni. Per possessori MIC Card, ingresso 5 euro.