In vetrina una collezione di bambole dal boom economico agli anni Ottanta

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 6 dicembre, la nuova mostra “Bambole che passione!”, un'esposizione di bambole provenienti dalla collezione della ravennate Roberta Cicognani.

L’esposizione ospitata dal “Private banking” della Cassa spazia dagli anni Sessanta agli anni Ottanta e comprende prevalentemente bambole italiane. La collezionista ravennate ha coltivato la passione per le bambole fin da piccola, nonostante possedesse pochi giocattoli. La sua è una collezione “amatoriale”, dettata dal gusto personale e dall’incontro che scaturisce ad ogni mercatino con una bambola appena vista. Talvolta ama anche entrare in contatto con esperti del settore, per informarsi su questo mondo incantato.