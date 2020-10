In vetrina uniformi, berretti e immagini storiche dell'Arma dei Carabinieri

La Cassa di Ravenna rende omaggio alla Giornata dell’Unità Nazionale e della festa delle Forze Armate con una mostra che rimane allestita fino al 4 novembre.

Il Comando Provinciale dell’Arma di Ravenna, in occasione della giornata delle Forze Armate espone presso le vetrine del “Private Banking” di Ravenna di Piazza del Popolo 30, alcune uniformi, oggettistica, fregi, berretti, caschi ed elmetti e immagini storiche della “Benemerita”, anche attraverso la proiezione di un documentario istituzionale.

In particolare nelle vetrine vengono esposte uniformi di vari periodi storici, del 1900/1945, la Grande Uniforme speciale di Tenente dei Carabinieri Reali, poi del 1949/1960, l’Uniforme di Tenente Carabiniere intela kaki, l’Uniforme attuale di panno blu da Appuntato dei Corazzieri, la Uniforme Operativa da Maresciallo dei Carabinieri indossata in occasione della missione “Antica Babilonia” in Nassiriya.