"Inalberiamoci in bici", appuntamento a Bagnacavallo

“Inalberiamoci in bici - Gli alberi difensori della salute per il clima” è un suggestivo percorso in bicicletta in programma domenica 23 aprile alla scoperta dei grandi alberi del territorio bagnacavallese, che forniscono un prezioso aiuto per la qualità dell’aria e per il clima.

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Berti, accompagnati dai genitori.

Il ritrovo è fissato alle 9.15 presso il Parco della Pace di Bagnacavallo, in via delle Regioni. L’itinerario toccherà sette punti di sosta presso alcuni degli alberi più importanti del territorio con la guida di esperti qualificati: nel Bagnacavallese ci sono bellissimi alberi con anche più di un secolo di vita. In particolare ci si fermerà presso un acero campestre inserito nell’elenco ufficiale degli alberi monumentali d’Italia, un grande cedro dell’Atlante, un’antica magnolia, un’ultracentenaria farnia e una coppia di grandi pioppi.

La conclusione del percorso è prevista attorno alle 12.45 presso il Parco di via Togliatti.

Un concorso fotografico sarà organizzato per l’occasione e presentato durante il percorso.

Alla fine ci saranno premi per chi avrà completato l’itinerario.

Hanno partecipato alla realizzazione delle varie fasi del progetto: Comitato per la tutela degli alberi e del verde Bagnacavallo, Coordinamento per la Pace, HumuSapiens, Pro Loco, Tutti per la Scuola, Comitato Genitori Istituto comprensivo Bagnacavallo, Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), Amici dell’Abbondanza, Help for Family, Consiglio di zona Bagnacavallo, Fiab Ravenna e Lestes, con la collaborazione del Comune di Bagnacavallo, della Protezione civile e dell'Istituto comprensivo Berti.

Hanno collaborato gli esperti Sanzio Baldini, Roberto Fabbri e Ettore Contarini.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 30 aprile.

Per informazioni e iscrizioni:

333 9151946 (Comitato per la tutela degli alberi e del verde )