Inaugura la personale di Carlo Ravaioli "Smart Cities, prefigurazioni di città future"

Venerdì 24 novembre alle ore 18:30 l'Associazione "Il Sale della Vita" presenta la personale di Carlo Ravaioli "Smart Cities, prefigurazioni di città future" nell'atelier dell'artista in Via Mazzini, 15 Cervia.

Carlo, nato a Ravenna, classe 1954, vive e lavora a Cervia. Artista introverso e silenzioso, caratterizzato sin dall’infanzia dalla dedizione all’arte figurativa, le sue esperienze di pubblicitario, fotografo, illustratore e fumettista influenzano la sua pittura che da sempre rivela uno spiccato potere narrativo. Le sue mostre, in Italia e all’estero, risalgono alla fine degli anni ’70 ed è presente con le sue opere in prestigiose gallerie, pubblicazioni d’arte e case d’asta. Alcune sue illustrazioni sono comparse in un testo di educazione artistica e in una mostra al British Museum. Smart Cities è tra le sue più recenti personali.