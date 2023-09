Inaugurata all'ex convento la mostra fotografica "Bagnacavallo di notte"

È stata inaugurata domenica presso le Salette garzoniane dell’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo la mostra fotografica “Bagnacavallo di notte”, a cura del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallese. Sono intervenute accanto alla presidente del club Angela Pasi la sindaca Eleonora Proni e l’assessora alla Cultura Monica Poletti.

"Bagnacavallo di notte invita il viandante solitario – scrivono gli organizzatori – a liberare la mente dalle ansie quotidiane facendo riemergere pensieri di serenità e armonia. Camminando per le viuzze deserte si può respirare quell’aria di antico quando ancora le macchine non transitavano e i ritmi lenti della vita quotidiana consentivano lo scambio di saluti, una partita di chiacchiere e magari uno sguardo d’amore. I particolari che si incontrano in vari punti mostrano al visionario il tempo passato ma nello stesso tempo il presente e, per i più romantici, anche il futuro. Ecco, allora, come una poesia d’amore può benissimo essere dedicata a Bagnacavallo – concludono – perché in questo paese della Bassa Romagna, camminando di notte, si può ancora sognare".

Ingresso libero. L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14. La mostra sarà visitabile fino al 5 novembre nei seguenti orari: giovedì e venerdì 17-21; sabato e domenica 10-12 e 16-19; 30 e 31 ottobre 17-21, 1 novembre 10-12 e 16-19. Dal 28 settembre all’1ottobre, in occasione della Festa di San Michele, la mostra sarà visitabile con orario ampliato: ore 10-12 e 15-23; domenica 1 ottobre10-23.