Inaugurata la mostra “Il colore dei sogni” della pittrice ravennate Daniela Sangiorgi

Davanti a un folto pubblico, si è inaugurata sabato la mostra “Il colore dei sogni” della pittrice ravennate Daniela Sangiorgi, alla Galleria d’arte interna al Terme Beach Resort di Punta Marina. L’esposizione, curata dall’art director Andrea Petralia, resterà aperta fino al 6 dicembre, tutti i giorni 24 ore su 24.

Ravennate di formazione, specializza in archivistica, Daniela Sangiorgi ha intrapreso da anni un percorso personale come pittrice, seguendo istinto, ricerca e passione: ma solo negli ultimi mesi - grazie alla collaborazione con alcuni maestri di grande esperienza, come lo stesso Andrea Petralia e il toscano Paolo Nuti – ha iniziato a esporre. Prima in alcune recenti mostre collettive, fra cui “Ars et Lux II” e “Dreamers II” (entrambe organizzate a Milano dall’associazione Art-Space), e “I fiori dell’arte” a Cesenatico; oggi con questa personale che rappresenta in qualche modo il suo esordio