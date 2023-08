Inaugurata la “Superficie Svelata”: riparte la rassegna artistica del Fontanone

Mercoledì le porte del Fontanone di Faenza si sono aperte nuovamente per ospitare l’inaugurazione di “Superficie Svelata”, la mostra che guida questa seconda edizione della rassegna “La prospettiva estiva per il Fontanone” e che sarà visitabile fino al 14 settembre. Fatti d’Arte dà così il via in anteprima alla manifestazione più ampia di Made In Italy, che anima la città di Faenza a inizio settembre. Per questa prima serata di apertura sono intervenuti Niccolò Bosi, Presidente del Consiglio Comunale di Faenza, e Viola Emaldi, storica dell'arte e curatrice, appassionata di ceramica. E proprio lei ha dato un prezioso contributo critico, introducendo il mondo dell’arte oggi e degli artisti emergenti, con concreti riferimenti a Filippo Maestroni ed Enea Mazzotti di FOS Ceramiche, i protagonisti di questa esposizione.

In riferimento al Fontanone, Emaldi ha precisato che “è il luogo più giovane e dedicato al contemporaneo nella nostra città” e ha proseguito aggiungendo: “Trovo contemporaneo questo modo di fare, come gli artist-run space, luoghi attivati da artisti stessi, perché c’è bisogno di visibilità, poiché spesso il mercato è saturo”.

Ciò spiega che oggi gli artisti prendono spazi in maniera collettiva, dove espongono e fanno mostre e, come loro, anche al Fontanone accade questo: i due artisti Filippo Maestroni ed Enea Mazzotti si sono scelti per portare avanti insieme un loro progetto condiviso, curandone personalmente la realizzazione.

Filippo Maestroni è un artista visivo, con un linguaggio che si declina dalla scultura, alla pittura e al disegno. Figlio di una vena pittorica tipicamente italiana, con forti valenze scultoree e di organicità materiale e fisicità interiore, riscontrabile nelle opere esposte, di oggetti come specchi che indagano nell’intimità.

Enea Mazzotti applica la sua creatività ad un linguaggio ceramico, legato alle arti applicate, creando oggetti di altissimo valore estetico, opere uniche. Lui infatti lavora all’interno di una manifattura, FOS Ceramiche, capace di produrre high contemporary craft, opere uniche che si avvicinano quasi più alla scultura che alla ceramica.