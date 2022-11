Tante specialità negli stand dei maestri cioccolatieri: inaugurata la nuova edizione di Art & Ciocc

Tanti gusti e tante forme per la 14° edizione di Art & Ciocc, il tour dei cioccolatieri che è stato inaugurato giovedì mattina in piazza del Popolo con le autorità ravennati. Negli stand di Art & Ciocc si possono trovare praline di oltre 42 gusti, cioccolatini, cremini, liquori al cioccolato, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP, infinite combinazioni di tartufi, croccanti, cannoli e tanto altro ancora tutto declinato al cioccolato.

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato, oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare anche le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato. I cioccolatieri presenti in piazza del Popolo provengono da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato. Presente anche un’azienda straniera proveniente dalla Spagna.